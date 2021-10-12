حنان الفتلاوي باول تعليق لها بعد فوزها.. هذا ما قالته للخاسرين

2021/10/12 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علقت المرشحة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، على تصريحات المرشحين الخاسرين في التنافس الانتخابي.

وقالت الفتلاوي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، انه "لاصحة لما يتم تداوله عن اي تغيير بنتائج الانتخابات وحسب ما اعلنته المفوضية ".

وختتمت قولها: "أتمنى على من خسر ان يتقبل النتائج بروح رياضية ولاداعي للتشويش وهذه هي الديمقراطية".

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