مؤيدو مرشح خسر بالإنتخابات يقطعون طريق كركوك - بغداد

2021/10/12 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اقدم عدد من مؤيدي مرشح خسر بالإنتخابات، اليوم الثلاثاء، على قطع طريق كركوك – بغداد لرفضهم النتائج الانتخابية.

وقال مصدر امني لـ( بغداد اليوم )، ان "العشرات من مؤيدي المرشح رياض التميمي حاولوا قطع طريق كركوك- ىبغداد قرب قضاء الخالص شمال بعقوبة بسبب رفضهم نتائج الانتخابات".

واضاف ان "المؤيدين وجهوا دعوة للتحقيق في مصير 1500 صوت لمرشحهم لم تظهر في نتائج يوم امس وسط جهود امنية لتهدئه انفعالات المتظاهرين"، مبينا ان "رياض التميمي خسر الانتخابات بفارق 15 صوت فقط".

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