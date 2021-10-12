مصدر امني : صدور اوامر قبض وتحر بحق ثلاثة متهمين استهدفوا منزل طبيب في ميسان

2021/10/12 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلن مصدر امني عن صدور اوامر قبض وتحر بحق ثلاثة متهمين استهدفوا منزل الدكتور "حيدر سعدون" صباح هذا اليوم".وقال المصدر ان الحادث هو خلاف شخصي وليس كما اشيع على انه استهداف للكوادر الطبية ،مشيرا الى انه لم ينتج عنه أية خسائر او اضرار بشرية تذكر ".واضاف المصدر ان قيادة شرطة ميسان سوف تصدر بياناً تفصيلياً حول حدث الاستهداف واسبابه في وقت لاحق"./انتهى س

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