العراق.. فوز 97 امرأة بالانتخابات وتهنئة من

2021/10/12 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، عن فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية.

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