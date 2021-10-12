2021/10/12 | 15:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري على أن منصب رئيس الجمهورية ستكون من حصة الكرد كما هو معلوم بالعرف السياسي المعتمد في توزيع الرئاسات الثلاث بعد العام 2003.

ورجح إمكانية تجديد ولاية ثانية لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وفق نتائج الانتخابات، وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده إن المبكر من تحديد الشخصية التي ستتولى هذا المنصب.



زيباري أكد ايضاً ان لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرصة كبيرة لولاية ثانية اذا ما اتفقت القوى السياسية على ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيباري: رئاسة الجمهورية ستبقى للكرد والحلبوسي والكاظمي لديهما فرصة لولاية ثانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيباري: رئاسة الجمهورية ستبقى للكرد والحلبوسي والكاظمي لديهما فرصة لولاية ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).