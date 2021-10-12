كل ما قد تحتاج معرفته عن التوترات بين الصين وتايوان.. وما سبب زيادتها؟

2021/10/12 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكثف الصين ضغوطها العسكرية على تايوان مع زيادة قياسية في الطلعات الجوية التي تم الإبلاغ عنها الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه، وعدت رئيسة تايوان تساي إنغ ون بأنها لن ترضخ لضغوط الصين، وأن تدافع عن أسلوب الحياة الديمقراطي في تايوان.

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