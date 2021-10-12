وزير الخارجيَّة يدعو تركيا لتسهيل منح سمات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارتها

2021/10/12 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، تركيا إلى تسهيل منح سمات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى، وزير الخارجيَّة التركي مولود تشاووش أوغلو ، على هامش مُشاركته في اجتماع مجموعة دول حركة عدم الانحياز ،والاحتفال بالذكرى الـ60 لعقد المُؤتمر الأول للحركة، الذي يعقد حالياً في مدينة بلغراد في صربيا".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين والمُستجدات الأمنيّة والسياسيّة في المنطقة، حيث قدم فؤاد حسين إيجازاً عن سير العمليّة الانتخابية التي جرت في العراق يوم 10 تشرين الأول".

وأكَّد حسين على "أهميّة تبادل الزيارات بين المسؤولين من كلا البلدين لمُناقشة العديد من القضايا المُشتركة وكذلك تشكيل لجنة مُشتركة لغرض تسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة تركيا وكذلك المواطنين الاتراك الراغبين في زيارة العراق وتخفيف قيود السفر".

من جانبه، قدم وزير الخارجيَّة التركي تهنئته على نجاح سير العمليّة الأنتخابيّة في العراق، مُعرباً عن تقديره على "مُبادرة العراق بعقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة لغرض خفض التوترات السياسيّة واحتواء الازمات في المنطقة".

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