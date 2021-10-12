2021/10/12 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حصل هجوم برشلونة المتعثر على دفعة كان في أمس الحاجة لها، بعودة المهاجمين عثمان ديمبلي، وسيرجيو أغويرو للتدريبات أمس الاثنين، بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة.وشارك الفرنسي ديمبلي في التدريب لأول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديمبلي وأغويرو يعودان لتدريبات برشلونة قبيل مواجهة فالنسيا وريال مدريد المركز الخبري الوطني.

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