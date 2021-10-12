مفوضية الانتخابات لـ (بغداد اليوم): اجراءاتنا رصينة ونقف على مسافة واحدة من الجميع وسندقق بكل الطعون

2021/10/12 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، وقوفها على مسافة واحد مع الجميع، ان كانوا على مستوى مرشحين او كيانات او تحالفات.

وقالت مساعد الناطق الرسمي باسم المفوضية، نبراس أبو سودة لـ(بغداد اليوم)، إن "المفوضية تقف على مسافة واحدة من الجميع ان كانوا على مستوى مرشحين او كيانات او كتل، وان اجراءاتنا رصينة وصعبة ان تخترق".

وأضافت ابو سودة، ان "المرشح الذي لم تعجبه النتيجة، بإمكانه ان يسلك الطرق القانونية في الطعن بتقديم شكوى الى المفوضية او احد مكاتبها في المحافظات، ونحن بدورنا شكلنا لجنة وهيئة قضائية تستقبل الطعون".

وأوضحت، ان "اللجنة متواجدة في دائرة الأحزاب لاستقبال طعون المرشحين، حيث وضعنا مدة قانونية امدها 3 أيام تبدأ من اليوم وتنتهي في نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل ".

وأشارت الى ضرورة ان "يقدم المشتكي طلب مكتوب ويسندها بأي ادلة تؤكد حصوله على أصوات اعلى، مؤكدة انه "لن يضيع حق أي شخص".

وتابعت، ان "المفوضية عملت بكل طاقاتها من اجل صوت الناخب الذي هو امانة في اعناقنا، اذ ان المفوضية مؤوسسة محايدة وليس لديها علاقة باي جهة".

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