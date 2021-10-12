أنصار مرشح خسر الانتخابات يتظاهرون في ديالى احتجاجا على نتائج الانتخابات

2021/10/12 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قطع انصار المرشح رياض التميمي الذي خسر في الانتخابات البرلمانية طريق بغداد - كركوك احتجاجا على نتائج الانتخابات .وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان العشرات من مؤيدي المرشح رياض التميمي تظاهروا في قضاء الخالص شمال بعقوبة حاولوا قطع طريق بغداد - كركوك احتجاجا على نتائج الانتخابات .مطالبين بالتحقيق في مصير / 1500 / صوت لمرشحهم لم تظهر في النتائج الانتخابية التي اعلنتها مفوضية الانتخابات العليا يوم امس .واضاف ان التميمي خسر الانتخابات بفارق 15 صوتا عن المرشح سالم العنبكي الذي فاز بمقعد برلماني عن دائرة الخالص الانتخابية الثالثة ./انتهى

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