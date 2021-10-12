نقابة اطباء ميسان تستنكر اعتداء استهدف منزل طبيب وتطالب بمحاسبة الفاعلين

2021/10/12 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / استنكر رئيس فرع نقابة الاطباء في ميسان "محمد عبد الكريم الشيحاني" الاعتداء الذي استهدف منزل الدكتور "حيدر سعدون" في المحافظة ، مطالباً بالكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم".وقال الشيحاني في بيان :" نبدي قلقنا العميق من تكرار هذه الاعتداءات التي باتت تطال كوادرنا الصحية بصورة ممنهجة وسط صمت حكومي مطبق ".واضاف :" نطالب الجهات الحكومية الى تدارك الامر فورا ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء بحزم، وبصورة تحفظ لاطباء العراق قيمتهم الاعتبارية وتقطع الطريق امام أية محاولة لتكرار مثل هذه الاعتداءات ، و نعلن دعمنا ومساندتنا لاية قرارات تتخذها نقابة اطباء العراق في مواجهة مسلسل الاعتداءات وللحفاظ على كرامة الاطباء وحقوقهم"./انتهى

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