2021/10/12 | 15:28 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة نينوى تلقي القبض على مشعوذين يقومون بأعمال منافية للأخلاق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/12 | 15:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة نينوى تلقي القبض على مشعوذين يقومون بأعمال منافية للأخلاق) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة نينوى تلقي القبض على مشعوذين يقومون بأعمال منافية للأخلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).