ما حقيقة استبعاد حنان الفتلاوي من الانتخابات التشريعية؟

2021/10/12 | 15:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستبعاد الفتلاوي من السباق الانتخابي وترشيح مريم الزغيبي عن الكتلة الصدرية بدلا عنها.

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