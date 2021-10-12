رغم تراجع إصابات كورونا.. قلق في أميركا مما قد يحمله الشتاء

2021/10/12 | 15:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، إلا أن المخاوف من عودة انتشاره في فصل الشتاء لا تزال قائمة.

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