مخرج Squid Game يكشف 6 حقائق قد لا تعرفها عن المسلسل الكوري الشهير

2021/10/12 | 15:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكشف هوانغ دونغ هيوك، الكاتب والمخرج وراء ظاهرة "نتفليكس" العالمية، "لعبة الحبار" (Squid Game)، بعض الحقائق التي قد لا تعرفها عن المسلسل، بما في ذلك أفكاره عن الموسم الثاني.تحذير، يوجد "حرق" للأحداث.

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