2021/10/12 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصدر توجيهات جديدة بشأن صناديق الاقتراع المركز الخبري الوطني.

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