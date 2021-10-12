تسفير 211 إجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي

2021/10/12 | 15:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قامت ملاكات مديرية شؤون الإقامة في بغداد، بتسفير وإبعاد 211 شخصا من مختلف الجنسيات خارج الأراضي العراقية، لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017 من الفترة (1/ 10 ولغاية 12/ 10/ 2021).وأشار المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى “جهود ملاكاتها مستمرة في ملاحقة الأجانب المخالفين”، …

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