تصديق قرار إدانة نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق

2021/10/12 | 15:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت هيئة النزاهة، عن مُصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة على قرار الحكم الصادر بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف السابق في قضيَّة تضخُّم أموالٍ وكسبٍ غير مشروعٍ.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الدائرة القانونيَّة وفي معرض حديثها عن تفاصيل القرار، أكَّدت تصديق المحكمة قرار الحكم الصادر بحقِّ المُدان؛ …

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