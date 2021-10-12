هدر 700 مليون دينار.. ضبط معاملات شراء أدوية في صحة صلاح الدين

2021/10/12 | 15:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قادت عمليات التحري والضبط التي نفَّذتها هيئة النزاهة، إلى الكشف عن وجود مُغالاةٍ في أسعار شراء الأدوية في دائرة صحَّة مُحافظة صلاح الدين، أفضت إلى حدوث هدرٍ بالمال العام ناهز (700,000,000) مليون دينارٍ خلال شهرٍ واحدٍ فقط.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل مكتب تحقيق …

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ضبط معاملات شراء أدوية في صحة صلاح الدين أولاً على النور نيوز.

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