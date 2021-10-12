2021/10/12 | 15:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يزور قيادة العمليات المشتركة ويطلع على سير إجراءات حماية المخازن وصناديق الاقتراع

.....

أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، واطلع على سير الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات، وصناديق الاقتراع.

وأشار سيادته إلى نجاح الخطة الأمنية، واتخاذ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية، التي أقيمت لأول مرة دون فرض حظر للتجوال، ولم تشهد أي تجاوزات أو تهديدات.

وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على جهود القوات الأمنية في توفير الأمن الانتخابي دون أي حوادث أو خروقات أمنية، وأشاد سيادته بحيادية اللجنة الأمنية العليا، التي تعاملت مع الانتخابات بروح وطنية عالية دون أي انحياز.

ووجّه السيد الكاظمي القيادات الأمنية باستكمال مهامهم في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين من خطر الارهاب.

وأشاد سيادته بالعملية الأمنية النوعية التي تمت، يوم أمس، بإلقاء القبض على نائب البغدادي، القيادي في عصابات داعش الإرهابية، بعد جهود كبيرة قام بها جهاز المخابرات بمساندة أجهزة أمنية.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

12 - تشرين الأول - 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يزور قيادة العمليات المشتركة للإطلاع على إجراءات حماية مخازن المفوضية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يزور قيادة العمليات المشتركة للإطلاع على إجراءات حماية مخازن المفوضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).