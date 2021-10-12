عالمي الرّوحي - نادية خلوف

2021/10/12 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف في هذا العالم الغارق بالمادة نحتاج إلى أشياء روحانية تساعدنا على التوازن النفسي ، ربما توجد تلك الأماكن في أمريكا ، وحتى في دول آخرى ، فعندما كنت في الإمارات أذهب إلى درس اليوغا أضحك ، وأبكي، أشعر أنّني غسلت قلبي ، بدأت يوماً جديداً .



أحتاج إلى الحبّ ، الحبّ قوة ، أرغب أن تغرس فيّ كما غغرست في كل جانب من جوانب عالم الرومي الصوفي على سبيل المثال ، وهنا تكمن جاذبيته ورسالته التي تبين هناك وحدة ......





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