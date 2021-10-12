الصفدي: نجاح الانتخابات العراقية إنجاز جديد على طريق إعادة البناء وتحقيق طموحات الشعب

2021/10/12 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي نظيره العراقي فؤاد حسين بنجاح العملية الانتخابية.

وعد الصفدي نجاح الانتخابات العراقية إنجازا وازنا جديدا على طريق إعادة البناء وتحقيق طموحات الشعب العراقي, مؤكدا أن الأردن سيظل إلى جانب العراق بكل إمكانته، ودعم جهود حكومته لتثبيت الاستقرار وحماية مصالح البلاد واستقراره وسيادته.

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