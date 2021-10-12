مسعود بارزاني يدعو لاعادة بناء شراكة حقيقية بين بغداد واربيل

2021/10/12 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس مسعود بارزاني، الاطراف الكردستانية إلى الوحدة لتحقيق مصالحها المشتركة بعد نجاح العملية الانتخابية، وان تعيد بناء العلاقات بين اقليم كردستان والعراق الاتحادي على اساس الشراكة الحقيقية.

وقال في بيان انه يتوجب ان يتحول انتصار البارتي الى سبب لان يقدم مسؤولو وكوادر والاعضاء خدمة أكبر للناس، ووجه الرئيس بارزاني بهذه المناسبة ايضا الشكر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاجهزة الامنية وجميع الاطراف المعنية في اقليم كردستان والعراق الذين استطاعوا بالسهر والتعب ان يكونوا سببا في انجاح العملية الانتخابية النيابية، مثمنا دور رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في اجراء الانتخابات.

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