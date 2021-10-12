الإعلام الأمني: الجاني اعترف بقتل الطفل في محافظة البصرة بسبب مشاكل بين العائلتين

2021/10/12 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت خلية الإعلام الأمني عن تفاصيل القبض على متهم بخطف طفل وقتله في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من كشف جريمة خطف وقتل غامضة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات والذي وجد مقتول خنقا وتم إغراقه في نهر من المياه الاسنة في حي المهلب في البصرة القديمة عام الفين وستة عشر..



وأوضح البيان ان الجاني اعترف بقتل الطفل المجني عليه بهذه الطريقة بسبب مشاكل بين العائلتين

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