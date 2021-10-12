2021/10/12 | 15:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=11290

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقرير الاسبوعي لسوق العراق للاوراق المالية للفترة 4-7 تشرين الاول 2021) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقرير الاسبوعي لسوق العراق للاوراق المالية للفترة 4-7 تشرين الاول 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).