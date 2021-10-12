الإعلان عن إعادة العمل باصدار البطاقة الوطنية الموحدة

2021/10/12 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية شؤون لبطاقة الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن إعادة العمل بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة.ونوهت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه الى انه تم " إعادة العمل بإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في بغداد والمحافظات اعتباراً من هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢".وأضافت أن "العمل يكون بنظام الحجز الالكتروني على الرابط http://reg.nid-moi.gov.iq/registersubmit".ولفتت الى انه "في حالة وجود أي شكوى او استفسار يخص البطاقة الوطنية الاتصال على الخط الساخن 07732563584.



او عن طريق صفحة مديرية البطاقة الوطنية (الفيس بوك)

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