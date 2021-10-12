شرطة نينوى تلقي القبض على مشعوذين يقومون باعمال منافية للأخلاق

2021/10/12 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت شرطة نينوى القبض على مشعوذين يقومون باعمال منافية للأخلاق.وذكر بيان لقيادة الشرطة ان مديرية شرطة ام الربيعين ، تمكنت بعد ورود معلومات بوجود متهمين يقومون باعمال السحر والشعوذة والتحرش الجنسي بالنساء ، من القاء القبض على عصابة مكونة من ( ثلاثة متهمين ) بينهم امرأة وضبط بحوزتهم مواد تستخدم في ممارسة السحر والشعوذة بالجرم المشهود واثناء مداهمة الوكر الذي هو عبارة عن ( مخزن بداخله قطع فيه سرير طبي ) تم سماع صوت احد النساء وهي تستنجد عندما كان يحاول احد المتهمين الاعتداء عليها".واوضح تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتم تدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واعترفوا بارتكابهم العديد من جرائم التحرش والاعتداء الجنسي من خلال التحايل على النساء بأنهن ( مسحورات ومتلبسات بالجن ) ، حيث تم القبض على المتهمين في منطقة ( حي الزنجيلي ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل./انتهى9

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