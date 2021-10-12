الكاظمي يزور قيادة العمليات المشتركة ويطلع على سير إجراءات حماية المخازن وصناديق الاقتراع / موسع

2021/10/12 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قيادة العمليات المشتركة واطلع على سير إجراءات حماية المخازن وصناديق الاقتراع.وأشار الكاظمي بحسب بيان لمكتبه إلى نجاح الخطة الأمنية، واتخاذ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية، التي أقيمت لأول مرة دون فرض حظر للتجوال، ولم تشهد أي تجاوزات أو تهديدات.وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على جهود القوات الأمنية في توفير الأمن الانتخابي دون أي حوادث أو خروقات أمنية، وأشاد بحيادية اللجنة الأمنية العليا، التي تعاملت مع الانتخابات بروح وطنية عالية دون أي انحياز.ووجّه الكاظمي القيادات الأمنية باستكمال مهامهم في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين من خطر الارهاب.وأشاد بالعملية الأمنية النوعية التي تمت، يوم أمس، بإلقاء القبض على نائب البغدادي، القيادي في عصابات داعش الإرهابية، بعد جهود كبيرة قام بها جهاز المخابرات بمساندة أجهزة أمنية./انتهى9

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