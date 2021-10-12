2021/10/12 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6vM7UoEZ9Xo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نتائج الانتخابات تثير حفيظة بعض القوى | نشرة الاخبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نتائج الانتخابات تثير حفيظة بعض القوى | نشرة الاخبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).