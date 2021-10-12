جينات حظيظة

2021/10/12 | 16:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لنتذكر جميعاً، نحن وعاملتنا في المنزل، أننا نساء نحيا في عالم ذكوري عنيف، الفرق بيننا ضربة حظ جينية، لقاء بشري عشوائي، جعلنا في الطابق العلوي وهن في جناح "الخدم".

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