احد المرشحين الخاسرين يقطع طريق بغداد – كركوك مع مناصريه (صور)

2021/10/12 | 16:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا الثلاثاء ان الطريق الرابط بين محافظة كركوك و العاصمة بغداد قداغلق من قبل مناصري احد المرشحين الخاسرين في الانتخابات التشريعة التي جرت قبل يومين.

وبحسب مراسل NRT عربية( 12 تشرين الاول 2021) تسبب قطع الطريق الرابط بين محافظة كركوك والعاصمة بغداد من قبل مناصري المرشح رياض عباس التميمي بزحام مروري كبير

وافاد المراسل ان" المواطنين علقوا منذ اكثر من ساعة وهم ينتظرون فتح الطريق" .

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