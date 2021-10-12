الكاظمي يصدر توجيها للقوات الامنية بعد انتهاء الانتخابات

2021/10/12 | 16:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، باستكمال مهامهم في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين.

وذكر الكاظمي خلال زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، في كلمة له تابعها NRT عربية، (12 تشرين الاول 2021)، انه "اطلع على سير الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات وصناديق الاقتراع وكانت ناجحة".

واضاف، انه "تم اتخاذ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية، التي أقيمت لأول مرة دون فرض حظر للتجوال، ولم تشهد أي تجاوزات أو تهديدات".

ووجه الكاظمي "القيادات الأمنية باستكمال مهامهم في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين من خطر الارهاب".

وأشاد "بالعملية الأمنية النوعية التي تمت، يوم أمس، بإلقاء القبض على نائب البغدادي، القيادي في داعش، بعد جهود كبيرة قام بها جهاز المخابرات بمساندة أجهزة أمنية".

N.A

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