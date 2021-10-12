أحمد الحفناوي.. بطل تونس الذهبي يثير شغف الجيل القادم

2021/10/12 | 16:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السباح التونسي أحمد حفناوي يروي رحلته لـCNN بعد الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو هذا العام.

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