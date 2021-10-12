الكاظمي يطلع على إجراءات حماية المخازن وصناديق الاقتراع

2021/10/12 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أجرى رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، واطلع على سير الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مخازن مفوضية الانتخابات، وصناديق الاقتراع.وأشار الكاظمي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى نجاح الخطة الأمنية، واتخاذ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية، التي أقيمت لأول …

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