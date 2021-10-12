الاتحاد الأوروبي يرصد مليار يورو لمساعدة أفغانستان بعيداً عن طالبان

2021/10/12 | 16:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن الاتحاد الأوروبي سيعلن اليوم الثلاثاء في قمة مجموعة العشرين الافتراضية في روما، برنامج مساعدات بمليار يورو للشعب الأفغاني ودول الجوار لتجنب انهيار إنساني.

وقالت في بيان: “علينا تجنب انهيار انساني واجتماعي اقتصادي كبير في أفغانستان.



لا يجب أن يدفع الشعب الأفغاني ثمن أعمال طالبان.



لذلك فإن حزمة الدعم موجهة إلى الشعب الأفغاني ودول الجوار التي كانت أول من قدم له المساعدة”.

وأضافت، أن “الحزمة تشمل 300 مليون يورو لغايات إنسانية، ستواكبها مساعدة إضافية متخصصة من أجل اللقاحات، وتأمين مساكن، ولحماية المدنيين، وحقوق الإنسان”.

اتخذ القرار بالاتفاق مع الدول الأعضاء في اجتماع وزراء التنمية الذين قرروا “اعتماد مقاربة مدروسة للدعم المباشر للشعب الأفغاني لتجنب كارثة إنسانية دون إضفاء شرعية على حكومة طالبان المؤقتة”.

سيكون هدف التمويل الأوروبي دعم الشعب مباشرة وسينقل عبر المنظمات الدولية على الأرض.

وأوضحت المفوضية أن المساعدة للتنمية الشاملة من الاتحاد الاوروبي لأفغانستان تبقى في المقابل “مجمدة” مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع 5 معايير “يجب الالتزام بها قبل استئناف التعاون على التنمية بشكل منتظم”.

سيكون على طالبان احترام حقوق الإنسان الأساسية، خاصةً حقوق المرأة، وأن تكون الحكومة الأفغانية جامعة، وتتيح إيصال المساعدة الانسانية.

ستبحث القمة الاستثنائية حول أفغانستان التي تنظمها الرئاسة الإيطالية الثلاثاء المساعدة الإنسانية ومكافحة الإرهاب في هذا البلد.

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