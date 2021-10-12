مكتب مفوضية البصرة: لم نستقبل سوى 13 شكوى وأغلبها غير إجرائية

2021/10/12 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبخصوص الشكاوى المتعلقة بالاقتراع, أكد مدير مكتب مفوضية انتخابات البصرة حيدر السيلاوي للتغيير, أن مكتب المفوضية لم يستقبل سوى ثلاثة عشر شكوى وأغلبها غير إجرائية .

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