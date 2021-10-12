عاجل | الكاظمي يزور قيادة العمليات المشتركة للإطلاع على إجراءات حماية مخازن المفوضية وإجراءات الطعون

2021/10/12 | 16:18 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي يزور قيادة العمليات المشتركة ويطلع على سير إجراءات حماية صناديق الاقتراع

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