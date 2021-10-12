الكاظمي مشيدا بأمنية الانتخابات: تعاملت بـ”وطنية” دون أي انحياز

2021/10/12 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القيادات الأمنية لاستكمال مهامها في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية.

وخلال زيارته قيادة العمليات المشتركة واطلاعه على سير إجراءات حماية المخازن وصناديق الاقتراع..



أشار الكاظمي الى نجاح الخطة الأمنية واتخاذ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية التي لم تشهد أي تجاوزات أو تهديدات..



وأثنى الكاظمي على جهود القوات الأمنية في توفير الأمن الانتخابي مشيدا في الوقت نفسه بحيادية اللجنة الأمنية العليا التي تعاملت مع الانتخابات بروح وطنية عالية دون أي انحياز.

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