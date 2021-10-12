عقدة تشكيل الحكومة..توضيح قانوني

2021/10/12 | 16:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكتلة الاكثر عددا هي التي تفوز بأكثر الأصوات.ص

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