2021/10/12 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ولبنان يشكلان لجنة مُشتركة لرفع سمات الدخول بين البلدين

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