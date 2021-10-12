من الألف للياء مزورة.. حسن سالم: هكذا تلاعبوا بالنتائج أمام المفوضية

2021/10/12 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اتهم المرشح عن تحالف الفتح حسن سالم، اليوم الثلاثاء، المفوضية العليا للانتخابات بتزوير الانتخابات بمرأى منها، فيما وصف الانتخابات بانها مزورة من "الالف الى الياء".

وقال سالم في "تغريدة" له بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، ان "الانتخابات مزورة من الالف الى الياء".

وأضاف ان "الانتخابات جرى فيها ممارسة ارهاب وتهديد الناخبين وتسقيط اوراق الانتخاب والتلاعب بأشرطة الجهاز امام مسمع ومرأى المفوضية"، مشيرا الى ان "الاجهزة الامنية تتفرج ان لم تكن معهم".

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