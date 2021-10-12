تشاووش أوغلو: نخطط لزيارة جماعية لوزراء خارجية عدة دول إلى كابل

2021/10/12 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ان تركيا وعدة دول تخطط لتنظيم زيارة جماعية لوزراء خارجية عدة دول إلى العاصمة الأفغانية كابل.واشار اوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء مع نظيره الإندونيسي ريتنو مرصود في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة إلى أن تركيا تتابع الأوضاع في أفغانستان عن كثب، وأنهم سينتهون من مخطط الزيارة في الأيام المقبلة.وأوضح أنه بحث موضوع الزيارة الجماعية لوزراء الخارجية إلى كابل مع نظيره الإندونيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك اخيرا .واكد وزير الخارجية التركية أنّ فكرة الزيارة لاقت ترحيبا من قبل نظرائه في الدول الصديقة والشقيقة.كما كشف تشاووش أوغلو عن رغبتهم في عقد اجتماع لمجموعة ميكتا (المكسيك-إندونيسيا-كوريا الجنوبية-تركيا-أستراليا) على مستوى القادة في إندونيسيا، بالتزامن مع قمة مجموعة العشرين التي تترأس جاكرتا دورتها القادمة بعد إيطاليا ./انتهى

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