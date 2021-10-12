الصحة تسجل 1644 اصابة جديدة بكرونا

2021/10/12 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1644 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 3472 ، ووفاة 29 شخصا ، وتلقى اللقاح 18853 شخصا اليوم الثلاثاء"./انتهى9

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