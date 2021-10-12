2021/10/12 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت قوة من مركز شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، من القاء القبض على احد المتهمين بسرقة احدى الشقق السكنية.وذكرت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت قوة من مركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بسرقة احدى الشقق السكنية في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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