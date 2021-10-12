تكاليف المعيشة أبرز أسباب قلق الشباب العربي بحسب أحدث استطلاع

2021/10/12 | 16:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استطلاع لرأي الشباب العربي، صدر الثلاثاء، عن قلق الشباب في عدد من الدول العربية من تكاليف المعيشة، وخاصة بعد جائحة كورونا والصراعات المستمرة والتدهور الاقتصادي، ومع ذلك اعتبر 60% منهم أن الأيام المقبلة ستكون أفضل

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