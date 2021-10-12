2021/10/12 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العراق ولبنان يتفقان على تشكيل لجنة لدراسة اتفاق رفع سمات الدخول بين البلدين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:28

واع/

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