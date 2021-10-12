السعودية.. احباط محاولة تهريب 1.5 مليون قرص مخدر

2021/10/12 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت، بالتعاون مع الإمارات، مخططا لتهريب أكثر من 1.5 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.

وقالت الوزارة أنه “بالمتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب تلك الكمية من المخدرات”، موضحة إن “العملية تمت بالتنسيق مع الجهات النظيرة بدولة الإمارات، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”.

واضافت ، أنه “تم ضبط الأقراص المخدرة في الرياض داخل شحنة محملة بالذرة”، مؤكدة انه “تم إلقاء القبض على المتهمين، في حينها، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وتم استكمال الإجراءات الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

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