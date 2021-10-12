2021/10/12 | 16:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت الخبيرة الطبية التي ابتكرت لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، عن وباء أشد فتكاً يقتل ما لا يقل عن نصف ضحاياه، ما يزال أحد التهديدات الوبائية المتوقعة انتشاره في العالم.وقالت البروفيسورة سارة جيلبرت، إن متحور دلتا لفيروس “نيباه” من المرجح أن يكون الوباء التالي بعد وباء كورونا، إلا أنه يوجد لقاح مضاد لفيروس […]

ظهرت المقالة مبتكرة لقاح كورونا تحذر من وباء أشد فتكاً يقتل نصف ضحاياه أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبتكرة لقاح كورونا تحذر من وباء أشد فتكاً يقتل نصف ضحاياه) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبتكرة لقاح كورونا تحذر من وباء أشد فتكاً يقتل نصف ضحاياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).