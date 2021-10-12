ماذا افرزت الانتخابات العراقية؟.. اكاديمي يجيب

2021/10/12 | 17:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرأة اخذت مكانها الطبيعي في تقرير مصير بلدها.

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