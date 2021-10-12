زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء جيش

2021/10/12 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تعهد زعيم كوريا الشمالية ببناء "جيش لا يُقهر" في وجه سياسات "عدائية" من جانب الولايات المتحدة.ونقل الإعلام الرسمي الكوري الشمالي عن كيم جونغ أون القول تابعته (بغداد اليوم) إن تطوير الأسلحة في بلاده للدفاع عن النفس، وليس لبدء حرب.وأدلى كيم بتلك التصريحات بينما كان محاطا بتشكيلة من صواريخ ضخمة، خلال عرض عسكري دفاعي نادر.واختبرت بيونغ يانغ مؤخرًا ما تقول إنها صواريخ جديدة خارقة للصوت ومضادة للطائرات الحربية، فيما اختبرت سول في الجنوب، إطلاق صواريخ من غواصات.

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